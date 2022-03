Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenlauben abgebrannt

Nordhausen (ots)

Am Freitagmittag wurden in Nordhausen zwei Gartenlauben in einer Kleingartenanlage durch einen Brand zerstört. Gegen 13.00 Uhr erhielt die Polizei die Meldung über das Feuer in einem Garten der Kleingartenlage zwischen Förstemannstraße und Bertha-von-Suttner-Straße. Zeugen hatten kurz zuvor einen Knall vernommen und dann das Feuer in einer Gartenlaube bemerkt. Durch die Flammen wurde in der Folge eine zweite Gartenlaube im benachbarten Kleingarten erfasst und ebenfalls zerstört. Die alarmierten Feuerwehren, fünf Freiwillige Feuerwehren und die Berufsfeuerwehr Nordhausen mit insgesamt 27 Kameraden und sechs Fahrzeugen, konnten die beiden Brände unter Kontrolle bringen. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 35000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei Nordhausen hat die Ermittlungen am Brandort aufgenommen. Die Ursache ist zurzeit noch unbekannt und die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

Landespolizeiinspektion Nordhausen