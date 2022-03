Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: GPS-Antennen gestohlen

Kalbsrieth (ots)

In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte vom Betriebsgelände einer Agrar-Firma vier GPS-Antennen gestohlen. Vermutlich in der ersten Nachthälfte drangen die unbekannten Einbrecher auf das Betriebsgelände in der Querfurter Straße vor und gewaltsam in zwei dortige Betriebshallen ein. Sie stahlen von den Fahrzeugdächern von vier Traktoren der Marke John Deere die dort montierten GPS-Antennen. Mit der Beute im Wert von rund 20.000,- Euro entkamen sie dann unerkannt. Sie hinterließen zum Glück nur einen geringen Sachschaden. Wer hat in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag oder einige Zeit vorher in Kalbsrieth Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter 03631/960 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell