Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfallstatistik der Polizeiinspektion Goslar 2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfallstatistik der Polizeiinspektion Goslar:

Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle, welche 2021 polizeilich registriert wurden, beläuft sich auf 3431 Unfälle (Vorjahr: 3457) und damit auf einem gegenüber den Jahren zuvor niedrigen Niveau. Polizeihauptkommissar Oliver Meyer, Sachbearbeiter Verkehr der Polizeiinspektion Goslar: "Die Gründe dafür dürften in dem Pandemiegeschehen, den damit einhergehenden Zeiten des "Lockdowns" sowie der Heimarbeit zu suchen sein. Insgesamt wurde in den letzten beiden Jahren deutlich weniger Verkehr generiert, was sich damit in vielen Bereichen des Verkehrsgeschehens mit veränderten Zahlen darstellte."

Im Jahr 2021 wurden bei insgesamt zwei Verkehrsunfällen jeweils ein Verkehrsteilnehmender tödlich verletzt, im Jahr 2020 wurden noch insgesamt sechs getötete Verkehrsteilnehmende registriert.

Weiterhin wurden bei Verkehrsunfällen insgesamt 397 Personen verletzt, davon 123 schwer (als schwer verletzt gilt in der Statistik jeder Beteiligte, der nach einem Verkehrsunfall mindestens 24 Stunden in einem Krankenhaus verbringt). Im Vorjahr wurden 117 Menschen schwer verletzt, sodass dieser Wert ebenfalls auf dem Vorjahresniveau liegt.

Durch den hohen Überwachungs- und Kontrolldruck im Jahr 2021 konnten viele Verkehrsverstöße bei Motorradfahrenden an Kontrolltagen festgestellt werden. Erfreulicherweise sind im Jahr 2021 bei Verkehrsunfällen mit Motorradbeteiligung keine Todesopfer zu beklagen gewesen. Gleichwohl wurden 34 Motorradfahrende schwer verletzt (Vorjahr: 32). Damit hat sich diese Kennzahl im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig geändert.

Hauptunfallursache ist und bleibt die unangepasste Geschwindigkeit, gefolgt von Verstößen/Missachtung von Vorfahrtsregeln bzw. Fehler beim Abbiegen, Überholen sowie der Einfluss von berauschenden Mitteln.

Die Zahl der Wildunfälle hat sich erfreulicherweise im Jahr 2021 auf 473 Unfälle positiv entwickelt. Im Jahr 2020 mussten noch 505 Unfälle mit Wildtierbeteiligung registriert werden. Dies entspricht einem Rückgang um 6,4 %.

E-Bikes tauchen mittlerweile vermehrt in der Verkehrsunfallstatistik der Polizeiinspektion Goslar auf. Nachdem im Jahr 2020 lediglich vier Unfälle mit E-Bikes festgestellt wurden, konnten im Jahr 2021 elf Verkehrsunfälle registriert werden.

Fazit

Die Polizeiinspektion Goslar erkennt aus den dargelegten Kennzahlen wichtige Handlungsfelder für die zukünftige Verkehrsüberwachung. Die Motorradkontrollen im Harz werden auch im Jahr 2022 intensiv fortgesetzt, für die Verkehrssicherheitsarbeit ist das Thema der E-Bike-Unfälle als Schwerpunkt in diesem Jahr gesetzt. Hierzu werden wir mit unseren Kooperationspartnern, wie z.B. den Verkehrswachten des Landkreises Goslar, weiter intensiv zusammenarbeiten.

- Sachbearbeiter Verkehr neu besetzt

Mit Oliver Meyer übernimmt ein gebürtiger Goslarer seit dem 1. April 2022 die Aufgaben des Sachbearbeiters Verkehr im Fachbereich Einsatz der Polizeiinspektion Goslar.

Der 56-jährige Meyer folgt damit auf Sigurd Breustedt, der sich am 31.03.2022 nach über 43 Jahren Polizeidienst in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedete.

Polizeihauptkommissar Oliver Meyer begann seine Laufbahn 1982 zunächst bei der Landespolizei in Schleswig-Holstein, bevor er 1998 zur Polizei Niedersachsen wechselte. Hier konnte er reichlich Erfahrung in Verkehrsangelegenheiten sammeln und sein Fachwissen stetig erweitern. Bei der Polizei Goslar fungierte er unter anderem mehrere Jahre als Verkehrssicherheitsberater und leitete zuletzt das 7. Fachkommissariat, welches für die Bearbeitung sämtlicher Verkehrsdelikte zuständig ist.

Rückfragen an: Polizeiinspektion Goslar Sachbereich Verkehr 05321-339-258

i.A. Brych, PK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell