Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Fahrt unter Drogeneinfluss:

Am Dienstag, den 05.04.2022, wurde der Fahrer eines VW Golf in Vienenburg gegen 21.15 Uhr durch Beamte eines Streifenwagens im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Während der Befragung stellte sich heraus, dass der 29-jährige Mann aus Vienenburg nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Im weiteren Verlauf des Gespräches zeigte er körperliche Auffälligkeiten, die auf den Konsum von Drogen hindeuteten und räumte ein, eine kurze Zeit vor Antritt der Fahrt Chrystal Meth konsumiert zu haben. Ein daraufhin durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Konsum. Zur weiteren Bestimmung der Drogenwerte wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Anschließend wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren, ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Fahrt unter Alkoholeinfluss:

Am Mittwoch, den 06.04.2022, gegen 06.50 Uhr, hielten die Streifenwagenbeamten einen Pkw auf der L 518 im Bereich des Ortsausganges Vienenburg an und führten eine Verkehrskontrolle durch. Fahrer des Seat Ibiza war ein 23jähriger Goslarer und der 21jährige, aus der Gemeinde Liebenburg stammende Fahrzeughalter befand sich auf dem Beifahrersitz. Bei dem Fahrer des Pkw stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein vor Ort durchgeführter Test mit einem Atemalkoholmessgerät ergab einen Wert von 1,19 Promille. Es folgte die Anordnung zur Entnahme einer Blutprobe zur genauen Bestimmung des Alkoholwertes. Außerdem stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Es folgte die Einleitung von Strafverfahren wegen Fahren unter Alkoholeinfluss und wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Gegen den 21jährigen Halter wurde ein Strafverfahren wegen Duldung der Fahrt eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell