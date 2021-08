Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Einbruch in Kiosk

Schalkenmehren (ots)

In der Zeit vom 09.08.21, 20:30 Uhr bis 10.08.21, 09:45 Uhr wurde durch bisher unbekannte Täter versucht, den Kiosk am Maarbad in Schalkenmehren aufzubrechen. Entsprechende Spuren konnten festgestellt und gesichert werden. Zeugen, die im relevanten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Daun unter Tel.: 06592 /9626-0 zu melden.

