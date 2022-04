Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 06.04.2022

Goslar (ots)

Oker

- Wohnmobil beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter versuchte in der Zeit von Montag, 04.04.2022, 17:15 Uhr, bis Dienstag, 05.04.2022, 07:45 Uhr, gewaltsam in ein in der Okerstraße abgestelltes Wohnmobil einzudringen. Hierbei wurde eine Kunststofffensterscheibe und ein Fixierstab beschädigt. Anschließend entfernte sich der Täter ohne Diebesgut von der Örtlichkeit. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Die Polizei Goslar bittet Personen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Durchwahl 05321 339-0 zu melden.

- Pkw beschädigt

In der Zeit von Montag, 04.04.2022 18:00, bis Dienstag, 05.04.2022 06:00 Uhr, stach ein unbekannter Täter vermutlich mit einem spitzen Gegenstand einen Reifen eines in der Waldenburger Straße abgestellten Pkw ein. Der Gesamtschaden am blauen Peugeot beläuft sich auf 400 Euro. Die Polizei Goslar bittet um sachdienliche Hinweise unter der 05321 339-0.

i.A. Brych, PK

