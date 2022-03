Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW-Diebstahl in Pasewalk-Polizei sucht Zeugen

Pasewalk (ots)

In der Nacht zum Samstag, dem 12.03.2022 versuchten Diebe in Pasewalk, Lessingstraße einen Pickup VW Amarok und in der Rudolf-Breitscheid-Straße einen Transporter Fiat Ducato zu entwenden. Beide Fahrzeuge wurden aufgebrochen und versucht zu starten, was jedoch misslang. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden. In der Straße Am Fuchsbau gelang es den unbekannten Tätern einen grauen PKW Mercedes C-Klasse, amtl. Kennzeichen VG-BG 444 aus einer Garage zu stehlen. Der PKW Baujahr 2008 hatte einen Wert von etwa 10.000 EUR. Der Kriminaldauerdienst Anklam kam zur Spurensicherung zum Einsatz. Die Polizei bittet Zeugen sich im Polizeihauptrevier Pasewalk Tel. 039732200, über das Internet www.polizeimvnet.de oder bei einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

