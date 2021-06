Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Taschendiebe unterwegs

Haßloch (ots)

Gleich drei Mal haben Taschendiebe am Dienstagvormittag (28 Juni, 10:45 -11:30 Uhr) in Einkaufsmärkten Geldbörsen aus Handtaschen entwendet. Kameras zeichneten in einem Drogeriemarkt zwei 25-30 Jahre alte Frauen auf, als sie in eine Handtasche griffen, die unbeaufsichtigt in einem Einkaufswagen stand. Zuvor kam es in zwei Discountern zu weiteren Taten, bei denen insgesamt 230 Euro erbeutet wurden. Wenig später versuchten die Täter mit einer entwendeten Girokarte Geld an einem Automaten abzuheben, was scheiterte. Die Polizei ermittelt, ob evtl. ein Zusammenhang besteht. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de

