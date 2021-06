Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Zeugin beobachtet Unfallflucht

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 28.06.2021 gegen 09:00 Uhr wurde ein in der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim abgestelltes Taxi beschädigt. Der Fahrer eines Audi A6 beschädigte beim Ausparken die Fahrzeugfront des ordnungsgemäß geparkten Taxis und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Taxifahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt gerade in der Apotheke um Medikamente für einen Kunden zu besorgen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Der Verkehrsunfall konnte durch eine aufmerksame Zeugin beobachtet werden. Diese informierte unverzüglich den Taxifahrer und anschließend die Polizei. Sie konnte sowohl das Kennzeichen des Audi als auch eine gute Beschreibung des Fahrers abgeben. Ermittlungen hinsichtlich des Unfallverursachers wurden aufgenommen. Gegen den Fahrer wird wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um weitere Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

