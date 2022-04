Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 07.04.2022

Goslar (ots)

Okertal

- Pkw rutscht Hang hinunter

Am Mittwoch, 06.04.2022, gegen 10:20 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Goslarer im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit in einem VW Caddy einen Forstweg im Okertal.

Hierbei kam er vom Forstweg ab und stürzte mehrere Meter einen Hang hinunter. Dabei wurde der Goslarer schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum nach Braunschweig verbracht. Der Caddy wurde anschließend durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Während der Unfallaufnahme war die angrenzende B 498 für ca. 45 Minuten in beide Richtungen voll gesperrt.

Goslar

- Seniorin aus Wohnung bestohlen

Am Freitag, 18.03.2022, gegen 12:00 Uhr, gab sich ein bislang unbekannter Täter in der Straße Claustorwall gegenüber einer Seniorin als Handwerker aus, um in ihrer Wohnung die Wasserleitungen zu überprüfen.

Nachdem sich der Unbekannte die Leitungen in der Wohnung angesehen hatte, verließ er das Wohnhaus. Kurz darauf bemerkte die Goslarerin, dass ihr diverse Schmuckgegenstände im Wert von 1.600 Euro entwendet wurden.

Die Seniorin konnte den Täter wie folgt beschreiben:

- ca. 30 Jahre alt - schlank - "fülligeres" Gesicht - kurze dunkle Haare, ohne Bart - dunkler Mantel

Das zuständige 3. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die zur Tatzeit im Bereich der Straße Claustorwall verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

i.A. Brych, PK

