POL-GS: Polizeikommissariat Seesen: Pressemitteilung vom 08. April 2022

Goslar (ots)

Betrug

Am 07.04. täuschte ein bisher unbekannter Täter gegenüber einem seesener Tankstellenmitarbeiter vor eine Kassenprüfung vornehmen zu wollen. Telefonisch wies der Täter dabei den nun Geschädigten an ihm hierzu Gutschein-Codes von "Google-Play" und "Paysafe" Karten preiszugeben und erbeutete somit eine Geldsumme von insgesamt 1400EUR. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Sachbeschädigung durch Feuer

Am Abend des 07.04. wird ein Brand eines Altpapiercontainers im Bereich Am Schulplatz in Seesen gemeldet. Das Feuer konnte durch die örtliche Feuerwehr gelöscht werden. Durch das Feuer kam es weder zum Personen- noch Sachschaden. Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

i.A. Schaper, PK'in

