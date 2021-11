Polizei Braunschweig

POL-BS: Körperverletzung am Impfbus

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Herzogin-Anna-Amalia-Platz 23.11.2021, 15:00 Uhr

Bei einem Aufklärungsgespräch wurde der Arzt des Impfbusses körperlich angegangen. Die Polizei konnte den Beschuldigten nach kurzer Flucht stellen. Hierbei leistete dieser Widerstand und verletzt einen Polizeibeamten leicht.

Am Dienstagnachmittag kam es auf dem Herzogin-Anna-Amalia-Platz zu einer Körperverletzung. Ein Arzt wurde am dortigen Impfbus geschlagen und geschubst. Der Angreifer hatte zuvor die Menschen in der Warteschlange mit impfkritischen Aussagen belästigt. Als er selber sein Beratungsgespräch hatte, griff er den Arzt an und flüchtete. Die hinzugerufene Polizei konnte den 52-jährigen aus dem Landkreis Wolfenbüttel auf der Fallersleber Straße stellen. Der Mann sperrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen und konnte nur unter großer Mühe mit auf die Dienststelle genommen werden. Hierbei verletzte sich ein Polizeibeamter leicht. Der 52-Jährige wurde nach der Klärung des Sachverhaltes entlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell