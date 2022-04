POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 12.04.2022

Goslar (ots) - Verkehrsunfallflucht Am 09.04.2022, gegen 20:50 Uhr, kam es auf einem Parkplatz Am Zainer Berg in Rhüden zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Öffnen der Tür stieß der unbekannte Unfallverursacher mit der Tür gegen den daneben parkenden PKW. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung ...

mehr