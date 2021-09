Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Unfall durch akuten Krankheitsfall

Dörpen (ots)

Am Freitagmorgen ist es auf der Hauptstraße infolge eines akuten Krankheitsfalles zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 86-jähriger Mann verstarb noch am Unfallort. Er war gegen 7.20 Uhr mit seinem Opel in Richtung der B70 unterwegs, als er plötzlich hinter dem Steuer zusammensackte. Das Auto kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Todesursächlich ist laut Auskunft der Mediziner der plötzliche Krankheitsverlauf, nicht aber die Folgen des Verkehrsunfalles.

