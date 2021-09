Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen/Emsbüren - Einbrüche an Bauhöfen

Salzbergen/Emsbüren (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in die Werkshallen der Bauhöfe am Wieselweg in Salzbergen und an der Straße "Auf der Haar" in Emsbüren eingedrungen. Sie verschafften sich jeweils gewaltsam Zugang und hatten es im Anschluss auf hochwertige Werkzeuge abgesehen. Der Gesamtschaden beider Taten wird auf etwa 21.500 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell