POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 13.04.22

Versuchter Betrug

Zu einem Betrugsversuch zum Nachteil einer 85-jährigen Dame aus dem Bereich Stauffenburg kam es am Montagmittag, als eine angebliche Polizeibeamtin bei der Frau anrief und eine Kaution in Höhe von 600.000 Euro verlangte. Diese Kaution sollte für die Schwiegertochter der Dame bereitgestellt werden, da diese angeblich in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Als die 85-jährige mitteilte, dass sie eine derartige Summe nicht aufbringen könne wurde das Gespräch von der bislang unbekannten Anruferin beendet.

Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein 28-jähriger Fahrzeugführer durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Pkw mit bulgarischer Zulassung auf den Fahrzeugführer angemeldet war, obwohl dieser bereits seit mehr zwei Jahren in Seesen wohnhaft ist. Ihm wurde mitgeteilt, dass er den Pkw unverzüglich in Deutschland anmelden und somit versteuern muss. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, gegen 21.30 Uhr, wurde im Stadtgebiet ein Fahrzeugführer angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle zeigte der 26-jährige Delmenhorster deutliche Auffälligkeiten, die auf einen möglichen Drogenkonsum hindeuteten. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt für zunächst 24 Std. untersagt.

