Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Scheuerfeld - Jubiläumsumzug mit anschließender Festveranstaltung

Scheuerfeld (ots)

Am 14.05.2022 fand ab 14.11 Uhr der Jubiläumsumzug des Karnevalsvereins Scheuerfeld statt. Dieser verlief Reibungslos und Störungsfrei. Die zeitweise Sperrung von Straßen konnte nach der Durchführung zeitnah aufgehoben werden. Anschließend traf man sich im Festzelt in der Industriestraße um das 40-jährige Jubiläum des Vereins gebührend zu Feiern. Das Festzelt war über den Abend gut besucht. Die Stimmung war ausgelassen, aber überwiegend friedlich. Erst gegen Ende der Veranstaltung zeigten sich einige teilweise stark alkoholisiert Besucher von ihrer unangenehmen Seite. Die Polizei Betzdorf wurde auf den Plan gerufen, weil es u. a. zu einer Körperverletzung zwischen einer 28-jährigen Frau aus der VG Kirchen(Sieg) sowie ihrer 24-jährigen Kontrahentin aus Siegen kam. Die beiden Frauen bedachten sich gegenseitig mit Schlägen wobei beide leichtverletzt wurden. Der Hintergrund der Schlägerei ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die Polizei hat in der Sache Strafanzeigen aufgenommen. Weiterhin wurden in der Nähe des Festgeländes von einem dort abgestellten weißen Mercedes Vito das Spiegelglas eines Seitenspiegels sowie von einem silbernen Audi A3 das vordere amtliche Kennzeichen AK-XK51 entwendet. In beiden Fällen bittet die Polizei Betzdorf um Zeugenhinweise unter 02741/926-0. Insgesamt konnte der eingesetzte Sicherheitsdienst und die mit mehreren Beamten und einem Diensthundeführer vor Ort anwesende Polizei die zum Teil sehr aggressive Stimmung einiger Besucher zum Ende der Veranstaltung nur durch beherztes Eingreifen beruhigen und so eine Eskalation von weiteren Streitigkeiten verhindern.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell