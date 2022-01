Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Silvester 2021 aus Sicht der Polizei

Hamm (ots)

Insgesamt war in diesem Jahr polizeilich ein eher ruhiger Silvesterverlauf zu verzeichnen. Die Bürger und Bürgerinnen hielten sich zum größtenteils an die aktuellen Corona-Regelungen - insbesondere, was größere Personenzusammenkünfte an den neuralgischen Punkten in der Innenstadt angeht. Das Haupteinsatzaufkommen war für einen kurzen, intensiven Zeitraum ab Mitternacht im Bereich von Ruhestörungen und dem Abbrennen von Pyrotechnik festzumachen. Nur vereinzelt wurden die Beamten zu Körperverletzungen, Sachbeschädigungen oder Streitigkeiten gerufen. Insgesamt wurden, von Freitag, 31. Dezember, 18 Uhr bis 1. Januar, 6 Uhr, 88 Einsätze (Vorjahr 100 Einsätze) von der Polizei wahrgenommen. Im Bereich der Verkehrsdelikte wurde ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Pyrotechnik und eine Trunkenheitsfahrt mit der Folge einer Blutprobe geahndet. Im letztgenannten Fall musste auch die Fahrerlaubnis des Verkehrssünders sichergestellt werden. (ja)

