Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Hamm - Mitte (ots)

Am Silvestervormittag, gegen 10.40 Uhr, kam es in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Werler Straße zu einem Brand. In der betroffenen Wohnung befand sich zum Zeitpunkt des Brandes niemand. Der einzige anwesende Bewohner des gesamten Hauses blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Um die Löscharbeiten der Feuerwehr Hamm zu gewährleisten, wurde die Werler Straße, zwischen den Straßen Am Pilsholz und Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße, für zirka 50 Minuten gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache übernahm die Kriminalpolizei Hamm. (ja)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell