Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Mülltonnen auf Schulgelände in Brand gesetzt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 20.06.2021, gegen 00.15 Uhr, bemerkte ein Zeuge auf dem Gelände des Berufskollegs an der Von-Ketteler-Straße in Warendorf in Brand geratene Mülltonnen und verständigte die Polizei und Feuerwehr. Durch das Feuer wurden mehrere Müllbehälter zerstört, ein Zaun sowie ein angrenzendes Fenster durch die Hitze beschädigt. Gebäudeschaden entstand nicht. Personen kamen nicht zu Schaden. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Warendorf gelöscht. Wer kann Angaben zu dem Brand machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581-941000 oder E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell