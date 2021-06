Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Prospekte in Brand gesetzt - Zeugenhinweise erbeten

Warendorf (ots)

Am heutigen Samstag (19.06.2021, 08.05 Uhr) meldeten aufmerksame Passanten ein Feuer im Bereich der Bahnunterführung an der Warendorfer Straße in Oelde. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei setzten zwei jungen Mädchen Prospektmaterial in Brand, welches zuvor mit einem Einkaufswagen herangeschafft wurde. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte das Feuer mittels Feuerlöscher abgelöscht werden. Aufgrund der erhöhten Brandgefahr führte die alarmierte Feuerwehr Nachlöscharbeiten durch.

Die Mädchen werden wie folgt beschrieben:

13-15 Jahre alt, 165 - 175 cm groß

Beide Mädchen hatten schwarze Haare und trugen schwarze T-Shirts

Die tatverdächtigen Mädchen entfernten sich in Richtung Pott´s Holte.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Hinweise zu den beiden Mädchen geben können, sich bei der Polizeiwache Oelde, Telefon 02522-9150 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell