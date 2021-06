Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Eigentümer gesucht

Warendorf (ots)

Am Samstag (12.06.2021, gegen 16.30 Uhr) ist in Ahlen an der Barbarastraße ein silbernes Jugend-MTB der Marke Rixe wegen Diebstahlverdacht sichergestellt worden.

Zwei polizeibekannte Jugendliche hatten es zurückgelassen, nachdem sie in der Nachbarschaft ein anderes Fahrrad gestohlen hatten.

Wem gehört das silberne Jugendrad?

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell