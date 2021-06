Polizei Warendorf

POL-WAF: Münster-Sendenhorst. Alkoholisiert Auto in Kreisverkehr gerammt - Pkw überschlägt sich

Warendorf (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Donnerstagabend (17.6., 17:30 Uhr) in einem Kreisverkehr an der Hiltruper Straße einen Pkw gerammt.

Der 43-jährige Mann aus Hamm war mit seinem BMW aus Sendenhorst in Richtung Hiltruper Straße unterwegs. Als er in den Kreisverkehr an der Hiltruper Straße Ecke L858 einfuhr, achtete er ersten Erkenntnissen zufolge nicht auf den dortigen Verkehr und stieß mit einem VW Passat zusammen. Dieser schaukelte sich durch den Aufprall auf, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

In dem Fahrzeug des 43-Jährigen fanden die Beamten eine Flasche Korn. In seiner Atemluft rochen sie Alkohol. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Rettungskräfte brachten ihn schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Die beiden Insassen aus dem VW Passat wurden glücklicherweise nur leicht verletzt.

An dem BMW entdeckten die Beamten weitere frische Unfallspuren. Die roten Lackanhaftungen müssen zuvor bei einem weiteren Unfall entstanden sein. Zeugen, denen der graue 218i Active Tourer aufgefallen ist, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell