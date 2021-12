Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus

Hamm - Heessen (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 29. Dezember 2021, 16 Uhr und Donnerstag, 30. Dezember 2021, 19 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Augustin-Wibbelt-Straße ein. Dabei beschädigten sie die Wohnungseingangstür und durchwühlten in der Wohnung sämtliche Schränke und Schubladen. Es wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ab)

