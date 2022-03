Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pracht -Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Fahrradfahrer-

Pracht (ots)

Am Samstag, 26.03.2022, gegen 20.00 Uhr, ereignete sich in Pracht ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 19-jähriger Fahrradfahrer die Bergstraße, aus Richtung Birkenbeul kommend, in Fahrtrichtung Hamm (Sieg). Während der Fahrt kollidierte er mit einem, am Fahrbahnrand geparkten, Pkw und kam anschließend zu Fall. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Am Fahrrad und am Pkw entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Da ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest positiv verlief, erfolgte bei dem jungen Mann die Entnahme einer Blutprobe.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell