POL-PDNR: Sachbeschädigung durch verflossene Liebe

Vettelschoß (ots) - In dem tatrelevanten Zeitraum zwischen dem 18.03.2022 und dem 24.03.2022 wurden durch bisher unbekannte Täter Verglasungen der Grillhütte in Vettelschoß beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 1000 EUR. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel. 02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein ...

