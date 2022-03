POL-PDNR: Vollstreckung Durchsuchungsbeschluss

Neuwied (ots) - Der 39 jährige Tatverdächtige bestellte vermutlich auf einen falschen Namen diverse Pakete und ließ diese an ein Mehrparteienhaus in Heimbach liefern. Dort brachte er am Samstagmorgen ein falsches Klingelschild an und manipulierte an der Klingel, um den Postbooten aus der Wohnung seiner 57 jährigen Mittäterin abzufangen. Einem aufmerksamen Zeugen fiel die Manipulation auf und meldete den Sachverhalt ...

mehr