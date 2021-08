Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pedelec aus Garage gestohlen

Zeugen gesucht

Erkelenz-Schwanenberg (ots)

Am 24. August (Dienstag) drang ein bislang unbekannter Täter, gegen 2 Uhr, in die Garage eines Hauses am Rheinweg ein und entwendete ein hellrotes Pedelec der Marke Kemper. Der Täter, der bei seiner Tat videografiert wurde, war etwa 16 bis 25 Jahre alt, hatte einen hellen Teint und eine schmale Statur. Bei der Tatausübung trug er eine dunkle Kapuze. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zur Identität des Täters machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden, Telefon 02452 920 0. Auch online können Sie Hinweise zur Tat geben. Dies ist auf der Internetseite der Polizei Heinsberg möglich oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell