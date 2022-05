Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden, B 500 - Motorradkontrollen

Mittelbaden (ots)

Nach Kontrollen der Verkehrspolizei entlang der B 500 füllten am vergangenen Sonntag mehrere Anzeigen die Bücher der Beamten. An zwei Kontrollörtlichkeiten wurden dabei durch die Beamten, unterstützt durch die Zweiradkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Einsatz, vorwiegend Motorradfahrer unter die Lupe genommen. Neben dem Handlasermessgerät kam auch ein Lärmpegelmessgerät zum Einsatz. Insgesamt wurden so 96 Motorräder und neun Autos einer genaueren Betrachtung unterzogen, was zur Folge hatte, dass drei Motorräder und ein Auto aufgrund erheblicher technischer Mängel und der damit verbundenen wesentlichen Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit vor Ort stillgelegt werden mussten. Insgesamt war in neun Fällen ein Erlöschen der Betriebserlaubnis aufgrund des technischen Zustandes zu verzeichnen. Die parallel dazu durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen erbrachten fünf Verstöße im Bereich von 21 bis 40 Stundenkilometer über dem erlaubten Tempolimit, in zwei weiteren Fällen sogar schneller als 40 Stundenkilometer über dem Limit. Bußgelder, Punkte und Fahrverbote kommen hier in den nächsten Wochen auf die geahndeten Verkehrsteilnehmer zu.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell