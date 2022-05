Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Aggressives Verhalten endet in Gewahrsam und Anzeigen

Lahr (ots)

Nachdem ein 51-Jähriger am Mittwochabend zweimal in aggressiver Weise in Erscheinung trat, endete der Abend für ihn im polizeilichen Gewahrsam und in mehreren Anzeigen. Gegen 20:45 Uhr soll der Mann einen ihm persönlich bekannten 28-jährigen Kontrahenten im Bereich "Bei der Stiftskirche" geschlagen, beleidigt und bedroht haben. Dabei kam es offenbar auch zu wechselseitigen Verletzungen. In der Folge musste der 28-Jährige durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Da beide Parteien keine weiteren Angaben zu dem Vorfall machen wollten, sind die Hintergründe der Auseinandersetzung noch offene Fragen im aufgenommenen Ermittlungsverfahren. Nur drei Stunden später, gegen 23:20 Uhr, soll der 51-Jährige auf einem Parkplatz in der Tiergartenstraße aus ebenfalls noch nicht genau bekannten Gründen eine ihm offenbar bekannte 36-Jährige gestoßen und gegen den Kopf getreten haben. Trotz Verletzungen, lehnte diese eine ärztliche Behandlung ab. Da ihm bereits bei der ersten Tat der Gewahrsam angedroht wurde, nahmen die Beamten des Polizeireviers Lahr den deutlich alkoholisierten Mann in Gewahrsam. Wegen Bedrohung, Beleidigung und gefährlichen Körperverletzungen erwartet den Mann nun ein Ermittlungsverfahren.

