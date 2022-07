Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei sucht nach Einbruch in Verbrauchermarkt nach Zeugen

Preußisch Oldendorf (ots)

Nach einem Einbruch in den K & K Markt in der Marktstraße am frühen Freitagmorgen bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse verschafften sich ein oder mehrere Täter gegen 4.45 Uhr über eine Zugangsschiebetür im Eingangsbereich gewaltsam Zutritt zum Vorraum des Verbrauchermarktes und durchsuchten den Verkaufsbereich der angegliederten Bäckerei nach Wertgegenständen. Weiterhin drang die Täterschaft jeweils ebenfalls unter Gewalteinwirkung in den Marktbereich ein und öffnete darin einen Tabakschrank. Aus diesem entnahm man offenbar diverse Tabakwaren.

Eine wenig später am Tatort eintreffende und durch den ausgelösten Alarm benachrichtigte Angestellte konnte schließlich im Gebäude eine augenscheinlich männliche Person erkennen. Die, so die Angaben gegenüber der Polizei, sei schließlich durch den Markt über eine Noteingangstür in Richtung der Hallenstraße geflohen. Eine eingeleitete polizeiliche Fahndung mit Verstärkungskräften der Polizeiwache Bünde sowie aus dem angrenzenden Niedersachsen blieb ohne Ergebnis.

Der Mann sei etwa 170 bis 180 cm groß und dunkel bekleidet gewesen, so die Zeugin gegenüber den Beamten. Zudem habe die Person helle Turnschuhe getragen.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Ermittler unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell