PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg - Weilburg vom 27.03.2022

Limburg (ots)

1.Hospitalstraße in 65589 Hadamar: Sachbeschädigung und Kennzeichendiebstahl

An einem in der Hadamarer Hospitalstraße abgestellten Pkw Audi A3 machten sich unbekannte Täter in der Zeit von Samstag, 26.03.2022, 00:30 Uhr bis Samstag, 26.03.2022. 07:00 Uhr, zu schaffen. An dem Fahrzeug wurden ein Reifen zerstochen und das hintere Kennzeichenschild abgerissen und entwendet. Der entstandene Schaden wird auf ca. 130 EUR geschätzt.

Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter 06431 - 91400 mit der Polizeistation in Limburg in Verbindung zu setzen.

2.Limburger Straße in 35781 Weilburg: Diebstahl aus Metzgerei

Ein 21-jähriger Mann aus dem Raum Weilburg entwendete zusammen mit einer bislang unbekannten Mittäterin Fleisch- und Wurstwaren aus einer Selbstbedienungsmetzgerei im Wert von ca. 100 EUR. Die Täter betraten am Samstag, 26.03.2022, um 15:20 Uhr, die Räumlichkeiten der frei zugänglichen Metzgerei, in der zur Tatzeit keine Mitarbeiterin anwesend war. Anschließend wurden die Waren aus der Selbstbedienungstheke entnommen und entwendet.

3.Brotweg in 65606 Villmar: Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Aufmerksamen Zeugen war am Samstag den 26.03.2022, gg. 20:00 Uhr, eine 28-jährige Frau aufgefallen, die offenbar alkoholisiert mit einem Pkw von dem Gelände eines Einkaufsmarktes im Brotweg in Villmar losgefahren war. Anhand des durch die Zeugen durchgegebenen Kennzeichens konnte die Frau nur kurze Zeit später durch eine Streife der Polizeistation Weilburg an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Hier stellten die Beamten fest, dass die Dame tatsächlich erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Zudem war sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Beschuldigte musste sich einer Blutentnahme unterziehen und wird sich wegen der Vorwürfe des Fahrens unter Alkoholeinfluss und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten müssen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell