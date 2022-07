Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Löhner entwendet Bauzäune

Bad Oeynhausen, Löhne (ots)

Zu einem vermutlichen Diebstahl in der Baustelle im Bereich der Brücke "Am Siel" wurden in den Abendstunden des Samstags (16.07.) Einsatzkräfte entsandt. In Zusammenarbeit mit Beamten der Polizeiwache Löhne konnte die Tatverdächtigen ermittelt werden. Vorausgegangen war ein Zeugenhinweis.

Gemeldet wurden der Einsatzleitstelle der Polizei in Minden gegen 21.20 Uhr zwei Männer, die sich mit einem blauen Transit Kastenwagen samt Anhänger in verdächtiger Weise im Baustellenbereich in der Sielstraße aufhielten und sich hierbei an Bauzäunen zu schaffen machten. Bei Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung waren die Verdächtigen aber nicht mehr vor Ort. Anhand der Zeugenhinweise führte die Beamten eine Spur in das benachbarte Löhne. Zusammen mit den dortigen Einsatzkräften konnte zunächst das genutzte Fahrzeug und in der Folge der Anhänger aufgespürt werden. Beladen war der Anhänger mit sechs Bauzäunen, die mutmaßlich an der Baustelle entwendet wurden. Da sich der 68-jährige Löhner ob der Bauzäune mehrfach in Widersprüche verwickelte, stellten die Polizisten den Anhänger samt Diebesgut sicher und ließen ihn abschleppen.

