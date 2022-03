Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstähle aus PKW im Stadtgebiet Landau Landau, 11.03.2022

Landau (ots)

In der Stadt Landau kommt es in den letzten Tagen immer wieder zu Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen. Ein bislang unbekannter Täter schlägt bei Erkennen von augenscheinlichen Wertsachen im Fahrzeuginneren eine Scheibe des PKW ein und entwendet die entsprechenden Gegenstände. Erst am Freitag wurde auf diese Art und Weise eine Tragetasche aus einem PKW im Ostring und am Samstag Morgen eine Geldbörse im Bereich Emma-Geenen-Straße entwendet. Hinweis der Polizei Landau: Um sich vor größerem Schaden zu bewahren, gilt es, Wertsachen in einem Fahrzeug nicht unbeaufsichtigt zurückzulassen! Offen sichtbare Gegenstände im Fahrzeuginneren können ein Tatanreiz für Diebe sein. Räumen Sie daher Ihr Auto aus - bevor es Andere tun.

