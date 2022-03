POL-PDLD: Schulwegüberwachung

Offenbach an der Queich (ots) - Am Donnerstag, 10.03.2022, kam es zwischen 17.00 Uhr und 17:30 Uhr in Offenbach an der Queich zu zwei Wohnungseinbrüchen. Die Tatobjekte befinden sich in der Obergasse bzw. in der Straße Am Sonderbach. Durch aufmerksame Zeugen konnte eine männliche Person beim Verlassen eines betroffenen Anwesens beobachtet werden. Die Person flüchtete in unbekannte Richtung. Die unverzüglich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten zu ...

