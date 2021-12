Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kripo ermittelt nach beschädigter Fahrstuhlkamera-Wer kann Hinweise geben?

Neuss (ots)

Am späten Freitagabend (17.12.), gegen 23:45 Uhr, ist die Polizei zu einer brennenden Fahrstuhlkamera in Neuss gerufen worden. An der Batteriestraße zündelten Jugendliche offenbar an einer Plastikabdeckung der Überwachungseinrichtung unter der Pierburg-Brücke. Beim Eintreffen der Beamten war die Abdeckung durch das "Kokeln" beschädigt, Flammen entstanden nicht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Feuer und/oder den Jugendlichen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 entgegen (Telefon 02131 300-0).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell