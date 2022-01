Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 62-jährigen Italiener am Flughafen Niederrhein in Weeze

Bild-Infos

Download

Kleve - Weeze (ots)

Einen 62-jährigen Italiener hat die Bundespolizei am Mittwochabend, 5. Januar 2022 um 20:15 Uhr, am Airport Weeze verhaftet. Der Mann war auf der Reise nach Palermo. Im Rahmen der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass er durch die Staatsanwaltschaft München mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht wurde. Hiernach muss der 62-Jährige noch eine Restfreiheitsstrafe von 767 Tagen verbüßen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wurde der Verurteilte in das Gefängnis in Geldern-Pont gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell