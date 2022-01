Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Deutscher mit einem Kilogramm Marihuana am Bahnhof Viersen festgenommen

Bild-Infos

Download

Kleve - Kempen - Viersen (ots)

Eine zivile Streife der Bundespolizei überprüfte am Dienstagvormittag, 28. Dezember 2021 um 10:40 Uhr, einen 23-jährigen Deutschen aus Westerland am Bahnhof in Viersen. Der Reisende war Fahrgast im Regionalexpress 13 auf der Fahrt nach Venlo. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten in der Reisetasche des Mannes insgesamt ein Kilogramm Marihuana und 7851 EUR Bargeld sicher. Die Person wurde daraufhin vor Ort vorläufig festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle hat das Zollfahndungsamt Essen die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell