POL-UL: (BC) Oberessendorf - Nicht aufgepasst

Unter Alkoholeinfluss verursachte ein 22-Jähriger einen Unfall am Mittwoch in Eberhardzell.

Gegen 22.30 Uhr fuhr die 27-Jährige in der Römerstraße in Richtung Biberach. Sie bog nach rechts in ein Grundstück. Ein dahinter fahrender 22-Jähriger bemerkte den abbiegenden Ford zu spät und prallte diesem in das Heck. Dabei wurde die 27-Jährige leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der 22-Jährige war alkoholisiert und musste eine Blutprobe abgeben. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 4.500 Euro. Der VW des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden.

Die Polizei warnt: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

