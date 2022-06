Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Nicht angehalten

Am Montag erlitt ein Ehepaar Verletzungen bei einem Unfall in Geislingen, als ein 61-Jähriger ihnen die Vorfahrt nahm.

Gegen 11:30 Uhr fuhr ein Mann in einem Mazda die Paulinenstraße in Richtung Wiesensteiger Straße. An der Kreuzung der beiden Straßen missachtete er die Vorfahrt eines Ehepaars, das in ihrem Mercedes von der Wiesensteiger Straße in Richtung Kindergarten fuhr. Die Autos stießen zusammen. Bei dem Unfall erlitten beide Innsassen im Mercedes Verletzungen. Rettungskräfte brachten die 79-Jährige und ihren 77-Jährigen Ehemann zur Behandlung in eine Klink. Abschlepper räumten später beide Fahrzeuge von der Unfallstelle. Die Polizei nahm den Unfall auf und klärt nun den genauen Hergang. Sie leitete den Verkehr um die Unfallstelle herum. Weil sich manche Verkehrsteilnehmer jedoch nicht an die von den Beamten aufgestellten Schilder hielten, verzögerte sich die Unfallaufnahme zusätzlich. Diese Fahrer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Hinweis:

In Baden-Württemberg zählen die Unfallursachen Vorfahrt und Vorrang in den letzten Jahren regelmäßig zu den Hauptursachen von Verkehrsunfällen. Die Ursachen für diese Unfälle sind vielfältig. Oft könnten sie jedoch vermieden werden. Seien Sie konzentriert im Straßenverkehr und lassen Sie sich nicht ablenken. Im Zweifel: Fuß vom Gas und warten.

