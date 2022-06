Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Radlerin wird renitent

Zu einem Vorfall am Dienstag in Uhingen sucht die Polizei Zeugen.

Ulm (ots)

Gegen 20 Uhr fuhr eine 18-Jährige mit ihrem Toyota in der Römerstraße. Dort wollte sie wohl eine Radlerin passieren lassen. Die Radlerin gestikulierte vor dem Auto mit den Händen, hielt neben dem Toyota an und schlug mit der Hand auf das Auto. Danach fuhren Beide weiter. In der Schulstraße trafen die beiden Frauen wohl erneut aufeinander. Die Radlerin fertigte dort während der Fahrt Videoaufnahmen von der Toyota Fahrerin. Das Polizeirevier Uhingen (Telefon 07161/93810) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie klärt den Sachverhalt und bittet um Hinweise zu der unbekannten Radlerin. Die soll etwa 40-50 Jahre alt sein, hatte blondes kurzes Haar und trug eine neon-pinke Jacke. Unterwegs war sie mit einem weißen City-Rad.

+++++++ 1211494

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

