POL-UL: (UL) Ulm - Kollision mit Linienbus

Am Mittwoch kam ein 56-Jähriger bei Ulm mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem Linienbus zusammen.

Gegen 6:30 Uhr fuhr ein Mann in einem Opel in der Ulmer Straße in Richtung Wiblingen. Im Bereich der Illerbrücke kam er mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Linienbus, der ihm entgegenkam. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten den 56-Jährigen zur Behandlung in eine Klinik. Der Fahrer des Busses und die etwa zehn Insassen wurden nicht verletzt. Die Polizei nahm den Unfall auf und klärt nun, warum es zu dem Unfall kam. Zur Unfallaufnahme und zum Abschleppen von Bus und Auto war die Fahrbahn etwa zwei Stunden komplett gesperrt. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 30.000 Euro.

Hinweis:

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Versuchen Sie deshalb, Ablenkung beim Fahren zu vermeiden, denn jede Unaufmerksamkeit kann zu einem Unfall führen. Dies dient der Sicherheit aller. Weitere Hinweise erhalten sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

