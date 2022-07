Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kontrollen des Ferienreiseverkehrs - Zahlreiche Verstöße dokumentiert

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Bei Überprüfungen des Ferienreiseverkehrs hat die Polizei am Samstag in Bad Oeynhausen, Minden und in Porta Westfalica zahlreiche Verstöße von Verkehrsteilnehmern dokumentieren müssen.

So stoppten die Einsatzkräfte während des mehrstündigen Einsatzes auf der Kanalstraße in Bad Oeynhausen und der Bremer Straße (B 61) an der Ecke zur Grashoffstraße in Minden insgesamt 67 Fahrzeuge und unterzogen diese einer Kontrolle. In der Folge fertigte man wegen unterschiedlicher Delikte sieben Verwarngelder, davon zwei für die Fahrer von LKWs. Hinzu kamen insgesamt fünf Owi-Anzeigen. Davon fußten alleine derer vier auf der Nutzung eines Mobiltelefons hinter dem Lenkrad.

Auf der B 482 im Bereich Holzhausen erfasste das Polizeiradar 103 zu schnelle Fahrzeugführer, die in der Folge wegen Tempoverstößen mit Owi-Anzeigen zu rechnen haben. Sieben Fahrer müssen sich mit einem Fahrverbot anfreunden, ein Fahrer wurde mit einem Telefon am Steuer erwischt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell