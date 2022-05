Villingen-Schwenningen (ots) - Eine Unfallflucht begangen hat ein Autofahrer am Montag im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 18.15 Uhr auf der Waldstraße. Ein Unbekannter stieß gegen einen geparkten Mercedes GLA und flüchtete, ohne sich um den angerichteten Schaden an der hinteren linken Seite in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallflüchtigen erbittet die Polizei in Villingen unter der Telefonnummer ...

