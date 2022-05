Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Vandalen brechen in Bauwagen ein (30.05.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einbrecher sind im Zeitraum zwischen Freitag, 20 Uhr, und Montag, 7 Uhr, in einen Bauwagen in der Straße "Am Walkenbuck" eingestiegen. Sie hebelten eine Tür des von einem Verein für Kinder genutzten Wagens auf, durchwühlten das Innere und warfen Gegenstände heraus, die sie im angrenzenden Wald verstreuten. Außerdem warfen sie mit Steinen eine Scheibe ein. Insgesamt verursachten die Vandalen einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise zu den Personen nimmt die Polizei in Villingen unter der Telefonnummer 07721 601-0, entgegen.

