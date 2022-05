Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Firmengebäude (31.05.2022)

Blumberg (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Firma auf der Straße "Vogelherd" eingebrochen. Die Täter gelangten in das Gebäude und hebelten dort mehrere Bürotüren auf. Ob sie etwas entwendeten, konnte die Polizei nach derzeitigem Stand der Ermittlungen noch nicht sagen. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Polizei in Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell