Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Alkoholisierte Jugendliche in Krankenhaus eingeliefert (30.05.2022)

Blumberg (ots)

Gegen einen Verkäufer eines Einkaufsmarktes hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet. Der Mann steht in Verdacht, am Montagabend wissentlich ein hochprozentiges Alkoholgetränk an einen 17-jährigen Jugendlichen verkauft zu haben. Der Schnaps gelangte dadurch auch in die Hände einer 13-Jährigen, die so viel davon konsumierte, dass sie eine Alkoholvergiftung erlitt. Das Mädchen kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik.

