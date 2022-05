POL-KN: (Gunningen K 5914/ Lkr. Tuttlingen) Motorradfahrer verletzt sich bei einem Sturz schwer (28.05.2022)

Tuttlingen (ots) - Am Sonntagmorgen, gegen 1.30 Uhr, ist ein Unbekannter nach einer Alarmauslösung in einer Firma in der Eltastraße vor der Polizei geflüchtet. Der Unbekannte hatte versucht über ein Fenster auf der Gebäuderückseite in die Firma einzubrechen. Der unbekannte Täter rannte nach dem Erkennen der Polizei zunächst in Richtung Elta und später in ein ...

mehr