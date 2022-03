Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Hechtsheim, Raubdelikt auf Supermarkt

Mainz (ots)

Am Freitagabend (04.03.2022) kommt es in einem Supermarkt im Hechtsheimer Ortskern zu einem Raubdelikt. Gegen 20:25 Uhr betreten zwei männliche, maskierte Täter das Geschäft und begeben sich sofort zur Kasse. Durch einen Täter (20 Jahre) wird dort ein männlicher Kunde sofort mit einem Messer bedroht, während der zweite Täter (19 Jahre) die Kassiererin auffordert Geld auszuhändigen. Noch bevor sie das Geld erbeuten können, ergreifen die Täter die Flucht aus dem Geschäft. Zeugen vor dem Geschäft können dabei die Flucht des 19-Jährigen unterbinden und genaue Angaben zur Fluchtrichtung des 20-Jährigen machen. Dieser wird nur wenig später von der Polizei in einem nahegelegenen Anwesen festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Mainz stuft das Delikt als "Schwerer Raub" ein und ordnete bereits in der Nacht die Durchsuchung eines Hauses an. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wurden mittlerweile die Kassiererin, als auch der bedrohte Kunde durch die Polizei vernommen. Die beiden Beschuldigten wurden unmittelbar nach der Tat erkennungsdienstlich behandelt und sind anschließend aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen worden.

