Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruchsversuch in Firmengebäude

Mainz Hartenberg-Münchfeld (ots)

Freitagnacht kam es um 23:20 Uhr zu einem Einbruchsversuch in eine Firma in der Jakob-Steffan-Straße in Mainz.

Anwohner wurden aufgrund eines lauten Knalls in der Nacht wach. Als sie aus dem Fenster schauten, bemerkten sie eine Person, die sich an einem Fenster der Firma zu schaffen machte. Auf Ansprache rannte die Person weg.

Bei der anschließenden Tatortaufnahme konnte die Kriminalpolizei Hebelspuren am Fenster feststellen. Gestohlen wurde nichts.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - über 1,90 m groß - drahtig Statur - kein Bart - schwarze Mütze - schwarze Jacke mit silbergrauen Elementen - lockere Jeans

_____

Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131 65-3633 in Verbindung zu setzen

